PS5 a più di 10 milioni di unità vendute e Xbox Series X/S a quasi 6 milioni in nuove stime

Da VGChartz.com arrivano interessanti stime che riguardano le vendite hardware di PS5, Switch e Xbox Series X/S.

Stando a quanto condiviso dal sito, Nintendo Switch è risultata la console più venduta con 359.529 unità piazzate nella settimana terminata il 10 luglio, secondo le stime. Switch ha ora venduto 88,50 milioni di console in totale.

PlayStation 5 ha venduto circa 235.907 unità e ha portato le sue vendite totali a 10,01 milioni di unità.

Xbox Series X/S hanno venduto 116.412 unità e le vendite totali sono arrivate a 5,93 milioni di unità.

PS5 ha impiegato 35 settimane per vendere 10 milioni di console, mentre PS4 39 settimane per raggiungere lo stesso traguardo.

PlayStation 4 ha venduto circa 24.862 unità, Xbox One 11.308 unità e Nintendo 3DS 603 unità.

Le vendite di Nintendo Switch rispetto alla stessa settimana di un anno fa sono aumentate di 406 unità (0,1%). PlayStation 4 è in calo di 104.767 unità (-80,8%), Xbox One è in calo di 17.620 unità (-60,9%) e 3DS è in calo di 6.748 unità (-91,8%).

Fonte: VGChartz.