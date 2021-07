'Switch oltre PS2 con più di 155 milioni di unità vendute. La next-gen Nintendo uscirà nel 2024'

Switch OLED è un annuncio che ha diviso non poco critica e pubblico ma mentre questa nuova versione della console non è il miglioramento hardware che molti speravano, la console ibrida della grande N continua a far registrare grandissimi risultati a livello di vendite.

Il futuro di Switch è al centro di un nuovo articolo di Games Industry che ha coinvolto diversi analisti di spicco dell'industria tra cui Piers Harding-Rolls di Ampere. Harding-Rolls ha condiviso le proprie riflessioni iniziando a discutere del modello OLED e arrivando a toccare diversi argomenti tra cui le proiezioni di vendita e il tanto rumoreggiato Switch Pro.

"Migliorare lo Switch standard non farà che aggiungere ulteriore forza alle vendite della piattaforma rinfrescandola per i prossimi anni del suo ciclo di vita. La piccola diversità a livello di prezzo significa che molti consumatori che pensavano a un possibile acquisto ora sceglieranno il modello OLED. Penso che il pubblico mainstream sarà attirato dallo schermo più grande dotato di una visibilità migliore e dall'audio migliorato mentre alcuni possessori di Switch potrebbero pensare a un upgrade soprattutto se giocano maggiormente in mobilità o possiedono uno modello di Switch originale precedente al miglioramento della batteria".

Per l'analista il modello OLED venderà circa 5 milioni di unità entro la fine del 2021 per poi andare sostanzialmente a sostituire il modello base di Switch dall'anno prossimo. Guardando al lungo periodo Harding-Rolls crede che la famiglia di dispositivi Switch supererà 155 milioni di unità vendute entro la fine del 2025. Un dato che sarebbe da record e che supererebbe addirittura i dati ufficiali di PS2.

E per quanto riguarda Switch Pro? "Non vedo il modello OLED come un'uscita di ripiego prima di una versione più potente di Switch. Non mi aspetto uno Switch Pro nel 2022 e penso che probabilmente sia troppo tardi nel ciclo vitale della console per introdurre quel tipo di dispositivo. Penso che Nintendo attenderà la propria console next-gen per introdurre maggiore potenza e mi aspetto un lancio nella fine del 2024".

Insomma niente Switch Pro ma una sorta di Switch 2 nel 2024.

Fonte: Games Industry