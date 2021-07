The Legend of Zelda con Sheik protagonista? Un leak conferma lo spin-off cancellato di Retro Studios

Di un The Legend of Zelda con protagonista Sheik, personaggio molto amato di Ocarina of Time dietro a cui si cela in realtà la stessa principessa Zelda, si parla da anni e in passato perfino l'iconico Shigeru Miyamoto non ha escluso questa possibilità.

Ma se vi dicessimo che il progetto era davvero in sviluppo presso i Retro Studios che ora si stanno occupando di Metroid Prime 4? Un nuovo leak sembra confermare definitivamente una voce di corridoio ormai piuttosto ricorrente anche se il gioco effettivo rimane un'incognita essendo legato ad almeno un paio di concept differenti.

In un documento leak viene indicato che "un videogioco action con protagonista Sheik di Zelda: Ocarina of Time" era in sviluppo intorno al 2006. Una delle possibilità dietro al progetto a quanto pare era l'effettiva presenza di Sheik in una storia ambientata all'interno del finale "cattivo" di Zelda: Ocarina of Time. L'alternativa rumoreggiata propone invece uno Sheik uomo appartenente alla tribù Sheikah, tribù la cui storia sarebbe stata centrale per l'avventura del giocatore.

Qui di seguito potete dare un'occhiata al recente leak e ad alcune concept art legate al progetto:

It says Retro Studio in katakana there so I'm pretty sure that is exactly what it is lol https://t.co/6RObu8p7ax — Joshua 'NantenJex' Goldie (@MrNantendo) July 20, 2021

Magari questo progetto verrà resuscitato in futuro. A voi piacerebbe un gioco completamente incentrato su Sheik e in generale sulla tribù Sheikah?

Fonte: NintendoLife