Activision Blizzard nel caos molestie: per il CEO J. Allen Brack 'le accuse sono preoccupanti'

Lo stato della California ha denunciato Activision Blizzard per presunti casi di molestie sessuali sul posto di lavoro nell'azienda di World of Warcraft e Overwatch 2. Anche i creatori di Diablo IV sono stati identificati come un'azienda in cui si presume prevalgano comportamenti scorretti da alcuni anni.

J. Allen Brack, nominato presidente di Blizzard Entertainment nel 2018, ha inviato un'email ai dipendenti, documento condiviso pubblicamente su Twitter dal giornalista Jason Schreier. In questa mail, il manager riconosce che ciò che la denuncia rivela è "estremamente preoccupante".

"Personalmente, le mie emozioni sono alle stelle per quello che è uscito ieri", inizia Allen Brack. "So che anche voi vi sentite così. Le accuse e il danno agli attuali ed ex dipendenti sono estremamente preoccupanti". Il manager riconosce che molti dei suoi dipendenti vogliono sicuramente maggiore chiarezza su questo argomento, ma quello che può dire è che i comportamenti inclusi nella denuncia sono "completamente inaccettabili".

Secondo J. Allen Brack, nessuno può tollerare di essere molestato o discriminato. "Tutti dovrebbero sentirsi al sicuro lavorando qui, che sia nel campus, alla BlizzCon o lavorando da casa". Secondo le sue parole, ci vuole "coraggio" per fare un passo avanti, anche se ricorda che l'azienda indaga su tutte le accuse internamente o esternamente. "Prendiamo queste accuse molto sul serio. Si possono fare senza timore di rappresaglie, in molti casi me ne occupo io stesso, insieme ad altri dirigenti".

Blizzard president J. Allen Brack sent out an email to staff last night addressing the allegations from this week's explosive lawsuit, calling them "extremely troubling" and saying that he'd be "meeting with many of you to answer questions and discuss how we can move forward." pic.twitter.com/NsMV6CNdTE — Jason Schreier (@jasonschreier) July 23, 2021

J.Allen Brack ha annunciato che continuerà a incontrare tutti i dipendenti che hanno bisogno, incoraggiandoli anche a parlare con qualsiasi manager o membro del team legale. "Mi sento arrabbiato, triste, ma sono anche grato di lavorare con un gruppo di leader e centinaia di dipendenti che si uniscono a me nell'impegno per continuare a migliorare".

Fonte: GamesIndustry