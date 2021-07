Dead Space Remake è fedele al capitolo originale ma avrà anche delle aggiunte alla storia

Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio del remake di Dead Space. In molti sognavano il ritorno del titolo horror e ora, grazie ad EA Motive, questo sogno è diventato realtà.

Al momento non sappiamo una data di uscita per Dead Space Remake, ma sappiamo che il gioco è stato pensato per le piattaforme next-gen PC, PS5 e Xbox Series X/S.

EA Motive, lo studio al lavoro sul titolo, ha condiviso alcune informazioni in seguito al reveal e abbiamo scoperto che il remake si fonderà sull'originale Dead Space ma avrà anche delle aggiunte alla storia.

Il creative director Roman Campos-Oriola ha parlato del gioco con IGN affermando: "per noi, la base è la storia del primo Dead Space. Quindi, questo è il canone. Ma poi ci sono alcuni miglioramenti che abbiamo voluto apportare a questa storia. E non necessariamente miglioramenti perché certe cose non funzionavano nell'originale, ma miglioramenti a causa di ciò che è venuto dopo".

"Lo stiamo facendo da un punto di vista narrativo, ma lo stiamo anche guardando da un punto di vista delle funzionalità e dei contenuti che si sono evoluti durante il franchise. Stiamo guardando cosa può essere preso e reiniettato nel primo gioco da un punto di vista futuro".

Per chi non lo sapesse, "in Dead Space Isaac Clarke è un ordinario ingegnere in missione per riparare una vasta e tentacolare astronave, la USG Ishimura, con l'obiettivo di scoprire che cosa sia andato terribilmente storto. L'equipaggio della nave è stato massacrato e infettato da un flagello alieno...e l'amata compagna di Isaac, Nicole, è dispersa da qualche parte a bordo. Ora Isaac è solo con solo i suoi strumenti e le sue abilità ingegneristiche mentre tenta di scoprire il mistero da incubo su ciò che è successo a bordo dell'Ishimura. Intrappolato con creature ostili chiamate "necromorfi", Isaac affronta una battaglia per la sopravvivenza, non solo contro i crescenti orrori della nave, ma anche contro la sua stessa sanità mentale in declino".

Fonte: IGN.