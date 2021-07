Dead Space Remake annunciato entusiasma Cory Barlog di God of War e...Xbox!

A chiudere l'EA Play Live della giornata di ieri l'annuncio più atteso dopo diversi rumor più o meno credibili, il grande ritorno di una saga horror che sicuramente merita una sorte migliore dal cadere nel dimenticatoio. Dead Space è tornato!

O meglio tornerà in una data non meglio precisata e lo farà su PC, PS5 e Xbox Series X/S sfruttando la potenza del Frostbite engine e diversi miglioramenti a livello di trama e gameplay. Un remake della prima avventura da incubo del povero ingegnere Isaac Clarke e un grande ritorno sulla USG Ishimura tra gli spaventosi e letali necromorfi.

L'annuncio non è passato inosservato all'interno dell'industria e a quanto pare Dead Space ha degli estimatori piuttosto importanti. Un esempio? Cory Barlog, figura chiave di God of War e God of War Ragnarok e di Santa Monica Studio. Barlog ha commentato l'annuncio su Twitter e ha attirato la risposta di altri "nomi" noti.

Al tweet di amore e apprezzamento hanno infatti risposto sia il profilo di Xbox che quello di Dead Space.

Insomma, il ritorno di Dead Space entusiasma praticamente tutti (anche se chi vi scrive sperava in tutta la trilogia) vista la grande qualità del gioco originale e non vediamo l'ora di vedere il gameplay in azione e scoprire la data di uscita.