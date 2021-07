Dead Space Remake entusiasma anche il creatore originale

Nella serata di ieri EA ha tenuto il suo evento EA Play Live in cui ha presentato in anteprima mondiale il remake di Dead Space. Il suo annuncio non è passato inosservato né a Xbox e Cory Barlog e nemmeno al creatore originale del gioco, Glen Schofield, il quale su Twitter si è detto entusiasta di questo progetto.

Glen Schofield è il creatore di Dead Space: EA ha permesso a Schofield di creare assieme ad una squadra di talento questo titolo che è amato dai giocatori di tutto il mondo. Sfortunatamente solo tre capitoli sono usciti, prima che il franchise fosse messo in disparte. Glen Schofield ora fa parte dello studio Striking Distance Studios e sebbene non sia entrato a far parte dello sviluppo del remake si è congratulato dopo l'annuncio.

Su Twitter il creatore ha affermato che dirigere Dead Space è stato un momento importante nella sua carriera e che non vede l'ora di sapere cosa farà EA Motive con il remake. Proprio come Schofield, ci sono molti fan che sono ansiosi di poter mettere le mani sul remake. Per adesso tutti i dettagli che sono stati condivisi indicano che verrà migliorata la narrativa del gioco, i personaggi e le meccaniche.

?Directing the original Dead Space was one of the highlights of my career. Excited to see what the EA @MotiveStudio team does with it!? — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) July 22, 2021

Per ora sappiamo che Dead Space sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S ma per il momento non c'è una finestra di lancio o una data di uscita.

Fonte: GameRanx