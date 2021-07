Dead Space Remake zero schermate di caricamento e nessuna microtransazione

Il remake di Dead Space da poco annunciato non avrà schermate di caricamento grazie al focus di EA Motive per le console di nuova generazione. Lo sviluppatore ha confermato anche che non ci saranno microtransazioni.

In un'intervista con IGN, il produttore senior Philippe Ducharme e il direttore creativo Roman Campos-Oriola hanno discusso dei piani di Motive per il remake. Il titolo ha sfruttato le capacità del motore Frostbite per modificare l'atmosfera del gioco attraverso audio e immagini migliorati e, come parte di questo, il team ha lavorato per rimuovere le barriere all'immersione, incluso qualsiasi tipo di caricamento.

"[Gli SSD più veloci delle nuove console significano] che non ci sarà alcun caricamento", ha detto Campos-Oriola. "Non ci sarà nessun momento in cui taglieremo la vostra esperienza. Potrete giocarlo dalla schermata iniziale ai titoli di coda senza interruzioni".

"Abbiamo anche imparato da errori come le microtransazioni, che non avremo, ad esempio, nel nostro gioco", ha aggiunto Ducharme, suggerendo indirettamente il contraccolpo degli oggetti premium in Dead Space 3. Le schermate di caricamento non sono mai state particolarmente eclatanti in Dead Space, ma le microtransazioni nella parte successiva della serie hanno fatto storcere il naso a parecchi fan.

Campos-Oriola ha affermato che, mentre la storia dell'originale Dead Space è stata la base per il remake, Motive sta cercando di integrare idee provenienti da altre parti della serie e di aggiungere riferimenti o collegamenti al più ampio universo di Dead Space.

Fonte: Gamesradar.