Dead Space Remake e originale in un primo video confronto e l'atmosfera sembra incredibile

Nella serata di ieri è stato annunciato Dead Space e per l'occasione EA ha mostrato un primissimo trailer. Sappiamo che questo remake porterà ad una serie di miglioramenti visivi e atmosferici rispetto all'originale. Tuttavia, grazie ad un video pubblicato su YouTube possiamo toccare con mano questi miglioramenti mettendo i due titoli a confronto.

Sebbene di Dead Space Remake abbiamo solamente un trailer, lo YouTuber ElAnalistaDeBits ha fatto un confronto con alcuni spezzoni. Il nuovo sistema di illuminazione, in particolare, renderà il gioco più scuro e migliorerà un po' la sua atmosfera. Anche se abbiamo ancora poco materiale per quanto riguarda il remake, già questo video evidenzia nettamente i miglioramenti visivi.

"In Dead Space Isaac Clarke è un ordinario ingegnere in missione per riparare una vasta e tentacolare astronave, la USG Ishimura, con l'obiettivo di scoprire che cosa sia andato terribilmente storto. L'equipaggio della nave è stato massacrato e infettato da un flagello alieno...e l'amata compagna di Isaac, Nicole, è dispersa da qualche parte a bordo. Ora Isaac è solo con solo i suoi strumenti e le sue abilità ingegneristiche mentre tenta di scoprire il mistero da incubo su ciò che è successo a bordo dell'Ishimura. Intrappolato con creature ostili chiamate "necromorfi", Isaac affronta una battaglia per la sopravvivenza, non solo contro i crescenti orrori della nave, ma anche contro la sua stessa sanità mentale in declino" si legge nella descrizione ufficiale del gioco.

Il remake di Dead Space non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Fonte: Wccftech