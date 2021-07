Dragon Age 4 dovrebbe uscire nel 2023

Nella giornata di ieri abbiamo avuto l'occasione di vedere da vicino diversi progetti degli studi di EA ma ovviamente c'è stato un grandissimo assente: BioWare.

Sapevamo che la software house non avrebbe fatto parte dell'EA Play Live ma allo stesso la speranza di qualche sorpresa riguardante il nuovo Mass Effect o Dragon Age 4 c'era eccome. Purtroppo niente buone nuove e quindi le domande sullo stato dei due progetti non possono che sorgere spontanee.

Proprio nel mese di luglio BioWare aveva commentato con una dichiarazione piuttosto vaga: "Stiamo lavorando duramente alla creazione dei prossimi Mass Effect e Dragon Age e abbiamo dei contenuti entusiasmanti in arrivo per Star Wars: The Old Republic". Oggi il giornalista Jeff Grubb ha condiviso nuove informazioni provenienti da fonti vicine a Dragon Age 4.

Le fonti hanno confermato che lo sviluppo del titolo sta continuando normalmente e che l'uscita dovrebbe avvenire nel 2023.

Insomma, l'attesa sembra ancora parecchia e probabilmente fino al 2022 inoltrato non avremo informazioni dettagliate sul gioco.

Fonte: VentureBeat