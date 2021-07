Final Fantasy e Dragon Quest invadono la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo con le loro musiche

Le Olimpiadi del 2020 sono iniziate a Tokyo, in Giappone, e il paese che ci ha portato molti dei franchise più apprezzati dei videogiochi ha colto l'occasione per rappresentarli. Tradizionalmente, le cerimonie di apertura delle Olimpiadi includono l'entrata allo stadio di ogni squadra che partecipa ai giochi. Tokyo ha mantenuto la tradizione, ma questa volta la musica che accompagnava le squadre proveniva da vari videogiochi.

La sfilata è passata con le musiche in primo piano che includevano Monster Hunter di Capcom, Soul Calibur e Ace Combat di Bandai Namco, Final Fantasy, Kingdom Hearts di Square Enix e persino Chrono Trigger. Il sito ufficiale Nikkan Sports ha fatto un elenco delle colonne sonore che potete trovare di seguito:

Dragon Quest - Introduction (Lotto Theme)

Final Fantasy - Victory Fanfare

Tales Series - Sley's Theme -Guru-

Monster Hunter - Proof Of Hero

Kingdom Hearts - Olympus Coliseum

Chrono Trigger - Frog's Theme

Ace Combat - First Flight

Tales Series - Royal Capital-Dignified

Monster Hunter - Wind of Departure

Chrono Trigger - Robo's Theme

Sonic the Hedgehog - Star Light Zone

Pro Evolution Soccer - eFootball Walk-On Theme

Final Fantasy - Main Theme

Phantasy Star Universe - Guardians

Kingdom Hearts - Hero's Fanfare

Gradius (Nemesis) - 01 Act 1-1

Nier Automata - Song of the Ancients

Saga Series - Makai Ginyu Poetry-Saga Series Medley 2016

Soul Calibur - The Brave New Stage Of History

Gamers hearing Final Fantasy and Dragon Quest music playing during the #OpeningCeremony of the #Olympics pic.twitter.com/pNLW62Gxpy — Summer Feast @ Green Man Gaming (@GreenManGaming) July 23, 2021

Considerando quanto siano importanti e valorizzati i videogiochi in Giappone, probabilmente non sorprende che tutti questi famosi titoli sviluppati in Giappone siano apparsi durante le Olimpiadi.

Fonte: The Gamer