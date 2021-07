Google celebra le Olimpiadi di Tokyo con un doodle che è un vero e proprio RPG

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 hanno già ottenuto in queste ora una cerimonia e per festeggiare, Google ha pubblicato uno dei suoi migliori giochi Doodle di sempre. Digitando sul browser web Google.com, troverete il Doodle Champion Island Games disponibile per giocare. Tuttavia, al posto di essere un veloce minigioco, ci troviamo di fronte un un vero JRPG.

Nei panni di Lucky il Gatto esplorerete un'isola piena di prove sportive. C'è una grande mappa da esplorare, numerose aree segrete da sbloccare e un registro pieno di missioni secondarie. In tutto ci sono sette sport disponibili: maratona, rugby, ping pong, skateboard, nuoto sincronizzato, tiro con l'arco e arrampicata. Ognuno ha il proprio divertente minigioco e un'area tematica della mappa.

All'interno di ogni area ci sono anche una varietà di personaggi da incontrare e aiutare, con alcuni risultati che vi fanno guadagnare premi oltre ad una serie di obiettivi. Insomma, senza dubbio ci sarà da divertirsi, visto che il gioco è ricco anche di cenni al folklore e alla storia giapponesi che si adattano perfettamente al tema JRPG. Anche gli sport individuali hanno la loro introduzione in stile anime.

Il tutto è splendidamente progettato e controllato in modo intelligente solo con i tasti freccia e la barra spaziatrice. E, cosa più importante, il gioco salva automaticamente ogni due minuti. Se ancora non l'avete provato non perdete l'occasione!

Fonte: Kotaku