Horizon Forbidden West dedica un nuovo video al misterioso Sylens

Guerrilla Games torna a parlare di Horizon Forbidden West con un video focus su un personaggio che ritornerà anche nel sequel. Stiamo parlando di Sylens, presenza già conosciuta ai giocatori di Horizon Zero Dawn.

Il breve video pubblicato dal team di sviluppo su Twitter è corredato da una didascalia: "Un uomo con una determinazione incrollabile, Sylens ha dimostrato di essere un alleato occasionale di Aloy, ma non ci penserebbe due volte a sacrificare chi gli è vicino per ottenere ciò che vuole. Avvolto nel mistero e carico di conoscenza, Aloy saprà mai della sua vera missione?".

Sfortunatamente Guerrilla Games non ha svelato ulteriori dettagli su questo personaggio e su quale sarà il suo nuovo ruolo all'interno della storia. Horizon Forbidden West è attualmente in sviluppo sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5 e non ha ancora una data di uscita ufficiale. Senza indugio vi lasciamo alla visione di questo filmato.

? In Focus | Sylens



A man with unshakeable drive, Sylens has proven to be an occasional ally to Aloy, but wouldn't think twice about sacrificing those close to him to get what he wants. Shrouded in mystery and burdened with knowledge, will Aloy ever learn of his true mission? pic.twitter.com/t7jJXS6PBJ — Guerrilla (@Guerrilla) July 23, 2021

A proposito: sapete che Aloy è entrata a far parte anche di Genshin Impact?

Fonte: Twitter