Max Payne compie 20 anni!

Max Payne è stato lanciato il 23 luglio 2001. Il titolo di Remedy Entertainment segna 20 anni dal suo debutto su PC, a cui sarebbero seguiti gli adattamenti per Xbox e PlayStation 2 nel dicembre dello stesso anno: era prevista anche una versione per Dreamcast che è stata cancellata con la fine della console SEGA.

Il suo successo ha permesso di vedere sequel, Max Payne 2: The Fall of Max Payne di Remedy nel 2003 e un terzo gioco sviluppato da Rockstar nel 2012, oltre a un film leggermente basato sull'originale con Mark Wahlberg e Mila Kuni nei ruoli di Max Payne e Mona Sax.

Il titolo d'azione in terza persona segue le orme di un ex poliziotto di New York che cerca di risolvere l'omicidio della sua famiglia per mano del designer tossicodipendente Valkyr. Scoprirà così una complessa cospirazione che va molto più in là di quanto avesse pensato. Come nota curiosità, Max Payne è rappresentato nei primi due giochi con un'immagine di Sam Lake, scrittore e disegnatore di Remedy. Anche lo studio di sviluppo ha festeggiato i 20 anni non solo con un tweet, ma anche con un video che vede il doppiatore James McCaffrey e lo scrittore (e colui che ha prestato il volto a Max Payne) Sam Lake augurare un buon compleanno all'iconico titolo.

We're honored that a game we made 20 years ago is still getting so much love ?? Keep an eye on @PayneReactor for more awesome #MaxPayne20 celebrations! https://t.co/izaeCu3WUs — Remedy Entertainment (@remedygames) July 23, 2021

Oltre alla sua narrativa, più elaborata rispetto ad altri sparatutto dell'epoca, Max Payne si è distinto per la sua ispirazione allo stile neo-noir, alla graphic novel e ai gialli. È stato anche uno dei primi giochi a utilizzare la tecnica del "bullet time" , uno spettacolare tempo al rallentatore per migliorare le sparatorie che il film Matrix aveva reso popolare poco prima.

Fonte: PC Gamer