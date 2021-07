Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X giocato in diretta alle 15!

Sebbene Microsoft Flight Simulator arriverà su Xbox Series X/S la prossima settimana, noi di Eurogamer possiamo già provare in anteprima il simulatore di volo. Per questo, alle 15 saremo in diretta e se siete curiosi di vedere il gioco, non mancate all'appuntamento.

La diretta, guidata da Gianluca Musso, vi consentirà di dare uno sguardo alla versione Xbox Series X di Microsoft Flight Simulator.

Sarete in grado di interagire con il nostro Gianluca in due modi: visitando la pagina ufficiale Twitch Eurogamer Italia, oppure qui di seguito potete dare uno sguardo alla diretta, con una pratica box chat per interagire durante la sessione di gameplay.

Appuntamento alle 15, non mancate!