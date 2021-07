Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X/S prime impressioni positive tra nuovi video gameplay e immagini

Sappiamo che Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X/S verrà lanciato la prossima settimana: tuttavia abbiamo già diversi filmati e immagini che ci mostrano che questa versione non ha assolutamente nulla da invidiare a quella per PC.

I video gameplay pubblicati recentemente mostrano le versioni Xbox Series X e Xbox Series S e sono stati condivisi su YouTube da MrNightLife e Xboxsquad.fr. Sebbene non sia sorprendente vedere il gioco funzionare e avere un bell'aspetto su Xbox Series X, è interessante vedere quanto questa affermazione valga lo stesso sulla meno potente Xbox Series S.

Non solo filmati, ma Matt Brown di Windows Central, attraverso Twitter ha condiviso una serie di screenshot che mostrano in effetti la bellezza del gioco su entrambe le console. Recentemente Microsoft aveva assicurato che le versioni per console del simulatore di volo sarebbero state praticamente uguali a quella su PC grazie anche alla tecnologia Azure e sembra davvero che le promesse non siano state disattese.

And for those curious, this is Microsoft Flight Simulator running on Xbox Series S hardware. So far REALLY impressed with the optimizations on this version. Crazy what this 9 box can do when in the right hands. pic.twitter.com/wNnrshoUNA — Matt Brown (@mattjbrown) July 22, 2021

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è attualmente disponibile su PC, mentre su Xbox Series X/S arriverà ufficialmente il 27 luglio.

Fonte: Wccftech