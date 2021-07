Microsoft offre il suo Game Development Kit su GitHub

Il Game Development Kit è un insieme di strumenti per aiutare i creatori a sviluppare i propri videogiochi, ma fino ad ora per accedere al GDK era necessario essere uno dei partner dell'ecosistema Xbox.

Ora le cose cambiano e Microsoft ha annunciato che pubblicherà gratuitamente il suo kit di sviluppo su GitHub. Ciò consentirà a qualsiasi sviluppatore di videogiochi di accedere a "strumenti, librerie e documentazione" che verranno utilizzati per sviluppare giochi per PC, cellulari, console e persino per cloud. Sebbene il GDK sia ora pubblico, per poter pubblicare nell'ecosistema Xbox e poter, ad esempio, lanciare un gioco per Xbox o per PC Windows (o per xCloud) bisognerà comunque richiedere l'accesso a Indipendent Developer Program.

Allo stato attuale, il GDK è disponibile su GitHub come versione binaria anziché open source, anche se Microsoft ha affermato che continuerà a lavorare per rendere più aperto lo sviluppo dei giochi per Xbox. "Questo è solo un primo passo in quella direzione con una versione binaria del programma di installazione per modernizzare il modo in cui distribuiamo il software e consentire la collaborazione sulle sorgenti disponibili".

Per tutte le informazioni potete visitare il sito ufficiale cliccando qui.

Fonte: Gamasutra