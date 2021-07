'New World ha le carte in regola per superare colossi come World of Warcraft'

New World è il nuovo MMORPG di Amazon che entra a far parte della nutrita schiera di giochi di questo genere, confrontandosi con colossi come The Elder Scrolls e World of Warcraft.

Tuttavia, secondo lo streamer Shroud, New World può avere successo e spodestare così questi giochi. C'è una ragione per questa affermazione: mentre World of Warcraft, The Elder Scrolls Online e addirittura Final Fantasy XIV sono creati per i fan degli MMO competitivi. New World ha qualcosa di diverso perché potrebbe conquistare effettivamente i fan occasionali.

"Ha un qualcosa di unico: non è l'esperienza MMORPG tradizionale. In altre giochi ci sono queste enormi barre delle abilità, invece qui abbiamo un combattimento lento e metodico. Userà il gameplay per essere diverso dagli MMO tradizionali e secondo me anche i giocatori che non amano questo genere lo apprezzeranno davvero perché questo gioco potrebbe far breccia nel loro interesse".

Attualmente World of Warcraft sta subendo un esodo di giocatori, anche in seguito alle recenti accuse di molestie sessuali contro Activision Blizzard. In questo caso il titolo di Amazon potrebbe essere il gioco che potrebbe fungere da sostituto. "In New World è possibile semplicemente sedersi, coltivare alberi, fattorie, creare artigianato e pescare. Non c'è nemmeno bisogno di uccidere qualcosa, ognuno ha il suo modo unico di giocare".

Fonte: Dexerto