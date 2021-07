'PS5 ha un vantaggio su Xbox Series X grazie al suo SSD più veloce'

La nona generazione di console non ha compiuto nemmeno un anno, ma è comunque interessante osservare le strategie che Microsoft e Sony stanno adottando. Mentre il colosso di Redmond punta al supporto tra generazioni, alla retrocompatibilità e al cloud gaming, la compagnia giapponese è più orientata alle esclusive di alto profilo. Date le tecnologie simili in Xbox Series X e PS5, è interessante notare le sottili differenze tra le due piattaforme.

Sebbene entrambi utilizzino una CPU Zen 2 octa-core personalizzata, Xbox Series X si distingue per la sua velocità di clock di 3,8 GHz (3,6 GHz con Simultaneous Multithreading attivo) mentre PS5 funziona a una frequenza variabile fino a 3,5 GHz. Tuttavia, l'SSD di PS5 sembra di un'altra categoria, offrendo una larghezza di banda di lettura di 5,5 GB/s (Raw) e 8-9 GB/s (Compressed), mentre la larghezza di banda di lettura di Xbox Series X è 2,4 GB/s (Raw) e 4,8 GB. /s (Compressed). Il co-fondatore di Invader Studios, Michele Giannone, che sta attualmente lavorando a Daymare: 1994 Sandcastle per piattaforme precedenti e attuali, ha parlato con Gamingbolt di come gli sviluppatori possono trarre vantaggio dai nuovi SSD.

"La prima e più logica delle risposte è ovviamente legata alla velocità dei caricamenti. Avere la possibilità di accedere ai dati così velocemente ci permette di avere caricamenti quasi istantanei, così da evitare lunghe attese tra una mappa e l'altra. Se analizziamo il tutto più a fondo, però, possiamo capire quanto questa velocità di accesso a giga di file possa avere un impatto anche a livello di game design o andare a ridefinire alcune pipeline ormai consolidate nell'industria videoludica. Basti pensare a quello che hanno fatto Ratchet and Clank: Rift Apart di Insomniac Games".

Tuttavia, potrebbe volerci un po' di tempo prima che questo diventi la base dell'intero settore. Come nota Giannone, "l'attuale collo di bottiglia sembra essere la natura quasi sempre cross-gen dei prodotti in cantiere e il concetto stesso di multipiattaforma. Quindi vedremo solo i titoli esclusivi per una singola piattaforma godere appieno di queste nuove tecnologie, mentre per tutti gli altri dovranno 'accontentarsi' di poter passare dal menu di avvio al gioco vero e proprio in una manciata di secondi."

Per quanto riguarda il confronto tra PS5 o Xbox Series X in termini di SSD, "crediamo che Sony abbia un netto vantaggio da questo punto di vista".

Nel frattempo, vi ricordiamo che Daymare: 1994 Sandcastle uscirà nel 2022 e fungerà da prequel di Daymare: 1998. Il gioco è in sviluppo per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Fonte: Gamingbolt.