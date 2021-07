Returnal di Housemarque è una 'mega hit' per Sony

Returnal è un "mega hit" secondo Sony. Recentemente l'azienda ha aggiornato la descrizione presente sotto ai nomi dei team che compongono i PlayStation Studios. Anche se per adesso non sappiamo i dati di vendita di Returnal, a quanto pare la società non si lamenta, anzi.

Housemarque fa già parte di PlayStation Studios e gli sviluppatori stanno ora sviluppando il primo gioco come studio Sony interno. Prima di entrare nella "famiglia" della società giapponese, i creatori hanno lanciato Returnal sul mercato. Il gioco ha fatto il suo debutto in un momento molto buono, che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe portato ad un successo in termini di vendite.

Sony non ha ancora pubblicato i risultati di Returnal al momento: tuttavia, anche se dobbiamo ancora aspettare i dati ufficiali, vale la pena notare che Sony descrive Returnal come un "mega hit" proprio nella descrizione dei vari studi. A riportare la particolare frase è Benji Sales attraverso il suo account Twitter.

According to the updated PlayStation Studios website, Returnal from Housemarque is considered a "mega hit" by Sonyhttps://t.co/aYKlNrhEJU pic.twitter.com/miuOqNIX3F — Benji-Sales (@BenjiSales) July 23, 2021

Per adesso non sappiamo nulla riguardo il prossimo gioco di Housemarque, ma il co-fondatore e amministratore delegato Ilari Kuittinen ha dichiarato che il progetto sarà ancora più ambizioso di Returnal.

