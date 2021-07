Splitgate è così popolare che gli sviluppatori hanno dovuto ritirare la beta

Gli sviluppatori di Splitgate hanno deciso di chiudere la beta a causa del troppo afflusso di gente da gestire. L'FPS in cui si 'incontrano' Halo e Portal ha festeggiato 600.000 download durante la beta con un picco di oltre 65.000 giocatori simultanei. Ciò ha portato inevitabilmente a questa scelta.

Splitgate è uno sparatutto multiplayer con un mix unico di sparatorie in stile Halo e portali dimensionali come Portal. È disponibile su Steam dal 2019 e appena entrato in open beta su PC e console, con cross-play, ha causato un enorme picco nell'interesse dei giocatori. Secondo lo sviluppatore, oltre 600.000 nuovi giocatori hanno provato il gioco in pochi giorni, il che ha messo a dura prova i sistemi in un modo che il team semplicemente non aveva previsto.

Tuttavia, dopo una notte di instabilità e aggiornamenti costanti su Twitter, 1047 Games ha deciso di portare semplicemente offline la beta per lavorare sul ridimensionamento dei suoi sistemi. Nei post, il team di sviluppo ha spiegato che il suo database è stato creato per gestire 65.536 giocatori simultanei. Tuttavia questo numero è stato ampiamente superato in poco tempo, causando una serie di problemi. Il team composto da quattro persone inizialmente ha cercato di lavorare sulle ottimizzazioni, ma in seguito si è reso conto che il problema era ormai diventato troppo grande per essere risolto in tempi brevi.

We have decided to take the beta offline for tonight. It?s been a rough day trying to handle this scale and it?s not fair to you.



Everyone who played the beta so far will get 5 drops as a token of our appreciation. Stay tuned for more updates and optimizations in the morning <3 — Splitgate (@Splitgate) July 22, 2021

Attualmente lo studio di sviluppo sta lavorando ad una sorta di codice che dovrebbe aiutare a gestire un maggior afflusso di giocatori.

