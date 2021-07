Steam Deck: Valve non ha trovato un singolo gioco che non girasse con qualità

In un nuovo video di IGN, Valve ha parlato un po' più approfonditamente delle capacità tecniche di Steam Deck e del suo processore AMD, affermando che anche i giochi in uscita quest'anno "sono stati eseguiti senza problemi".

"Negli ultimi anni abbiamo esaminato vari giochi nel catalogo arretrato, ma il vero test per noi sono stati i giochi che uscivano l'anno scorso. Semplicemente non potevano funzionare molto bene sui precedenti prototipi e architetture che stavamo testando", ha detto lo sviluppatore di Valve Pierre-Loup Griffais. "Questa è la prima volta che raggiungiamo il livello di prestazioni necessario per eseguire davvero l'ultima generazione di giochi senza problemi. Tutti i giochi che volevamo fossero giocabili sono, in realtà, l'intera libreria di Steam. Non abbiamo davvero trovato nessun titolo che il dispositivo non sia in grado di eseguire."

Griffais ha affermato che le attuali tendenze dei giochi per PC che favoriscono prestazioni con frame rate elevati e risoluzioni elevate aiutano Steam Deck, perché significa che i giochi si ridurranno facilmente al display a 800p a risoluzione più bassa e gireranno ad almeno 30Hz.

Valve ha ribadito che sta utilizzando nuove CPU e GPU AMD, insieme alla RAM LPDDR5, un nuovo standard di memoria particolarmente veloce. "Potremmo essere effettivamente uno dei primi prodotti a mostrare questa tecnologia di memoria", ha affermato Yazan Aldehayyat, hardware engineer di Valve.

Steam Deck è ora disponibile per la prenotazione in determinate regioni e la distribuzione inizierà a dicembre 2021.

Fonte: PCGamer.