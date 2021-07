The Thing - La Cosa in nuove terrificanti immagini del sequel del gioco poi cancellato

Nel 2002, lo sviluppatore Computer Artworks ha cessato di lavorare al sequel di The Thing - La Cosa di John Carpenter. 20 anni dopo, il concept artist Ron Ashtiani ci ha regalato una serie di raccapriccianti disegni di mostri che sono rimasti nell'ombra per troppo tempo.

Progettato come follow-up survival horror del tie-in The Thing del 2002 di Computer Artworks, The Thing 2 avrebbe visto R.J. MacReady impersonato da Kurt Russel e il precedente protagonista Blake allearsi per combattere attraverso raffinerie, piattaforme petrolifere e aerei, affrontando versioni più letali delle creature aliene.

Pubblicate una serie di immagini su Artstation all'inizio di questa settimana, Ashtiani ha mostrato una grande quantità di concept art. Le creature sono protagoniste di queste immagini, tra torsi in fuga, teste simili a granchi e masse carnose che escono dai rottami di elicotteri. Una particolarità cruenta descritta da Ashtiani era un sistema "esplosivo" che avrebbe visto parti di creature simili a cose eruttare da nemici altrimenti umanoidi. Senza dubbio nel 2002 un gioco di questo tipo sarebbe stato impressionante.

Sfortunatamente, The Thing 2 non è stato mai sviluppato. In un'intervista del 2014, il lead designer Andrew Curtis ha spiegato che il gioco non è mai riuscito a superare la fase di prototipazione. La rapida crescita ha portato lo studio ad affrontare troppi progetti da gestire, chiudendo definitivamente nel 2003.

"È stato straziante quando Computer Artworks ha chiuso, ma purtroppo era una storia familiare", ha detto Curtis. "Siamo cresciuti troppo in fretta, portando avanti molti progetti tra cui The Thing 2 e un sequel di Alone In The Dark".

Fonte: Twinfinite