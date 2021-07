Dark Souls ha trovato un nuovo 'campione' che ha finito il gioco con un controller fatto di...pizza

Siamo abituati alle notizie che vedono i giocatori più eccentrici riuscire a giocare o finire Dark Souls nei modi più assurdi possibili, incluso l'utilizzo di controller poco ortodossi, come i tappeti di Dance Dance Revolution, la chitarra di Guitar Hero o i bonghi di Donkey Kong.

Tuttavia, lo sviluppatore e noto modder di controller, Super Louis 64, è riuscito a superare in eccentricità tutta la concorrenza, riuscendo a finire l'opera di From Software con qualcosa di veramente impensabile: un controller realizzato interamente di...pizza.

Non stiamo parlando di un controller a forma di pizza, ma del vero e proprio cibo, direttamente dalla catena Pizza Hut.

Come illustrato nel video visibile qui di seguito, non ha fatto altro che prendere una board elettronica e collegare alcuni cavi direttamente alle fette di pizza.

"Ogni pezzo di pizza è un tasto. Ad esempio, pizza per spostarsi, pizza per attaccare e pizza per schivare. Per 20 dollari sono stato in grado di battere Dark Souls e fare un buon pasto allo stesso tempo."

La cosa buffa? Per curarsi, bisogna effettivamente mangiare una fetta di pizza.

Happy Friday! ?



We turned a wholesome box of Pizza into a controller for Dark Souls. I turned Plug-n-Play into Plug-n-Eat.

It also works on the PS5 but calling it "Pizza-Sense" didn't roll of the tongue as well!



9/10 would pizza again. I hope I made @pizzahutgaming proud ?! pic.twitter.com/5ixHVTMR5E — Super Louis 64 (@SuperLouis_64) July 23, 2021

Super Louis 64 è noto per la sua capacità di trasformare gli oggetti più impensabili, in controller per titoli hardcore e questa ne è la prova lampante.

Forse per Dark Souls è ancora preferibile usare un banalissimo controller, ma una cosa è certa: con una pizza per controller, non dovrete preoccuparvi di lasciare ditate unte mentre giocate.

