PlayStation, il sito ufficiale rivela accidentalmente i titoli PS Plus di agosto

Il sito ufficiale PlayStation ha rivelato i titoli gratuiti per gli abbonati PS Plus di agosto, con palese anticipo e ben lontano da qualsiasi annuncio ufficiale.

Ovviamente, la pagina è stata rimossa e i titoli di luglio sono tornati ad essere visibili, ma le prove non mentono.

I giochi rivelati dalla piattaforma sono Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 e Hunter's Arena: Legends, scaricabili dal prossimo 3 agosto.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville è un shooter in terza persona sviluppato da PopCap e EA nel 2019 e disponibile da allora su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Tennis World Tour 2, invece, è il gioco di tennis di Big Ant Studios, uscito su Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC nel settembre 2020, con una versione next-gen pubblicata a marzo 2021.

Hunter's Arena: Legends, invece, è un battle royale online a 30 giocatori, già disponibile su Steam, ma in arrivo su PS4 e Xbox One a partire, guarda caso, dal 3 agosto.

Sony aveva già confermato la presenza di Hunter's Arena: Legends nei giochi PS Plus di agosto nell'ultimo State of Play, quindi questa non rappresenterà una sorpresa per molti giocatori. Gli altri due titoli, invece, erano completamente ignoti.

Stando a quanto scritto sul sito, Hunter's Arena sarà offerto esclusivamente in versione PS5, nonostante esista anche la versione PS4 e Sony stessa avesse confermato la presenza della doppia versione per gli abbonati PSPlus. Una contraddizione che, si spera, verrà chiarita in futuro.

Manca solo l'ufficialità da parte di Sony, ma è chiaro che qualcuno abbia premuto il famoso tasto ben prima di quanto avrebbe dovuto.

Che ne pensate di questi titoli? Si tratta di un mese ottimo, oppure tiepido?

Fomte: Eurogamer