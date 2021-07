Replaced, da Batman a Uncharted, prestigiose influenze per l'action game 2.5D

Replaced è una delle future esclusive console di Xbox e benché si tratti di una produzione indie, è considerato da molti il titolo più importante e spettacolare mostrato durante l'E3 2021.

Si tratta, per chi non se lo ricordasse, di un action game bidimensionale, 2.5D, realizzato con sprite pixellosi ad alta fluidità e un sistema d'illuminazione dinamico che lo rende una vera gioia per gli occhi.

Durante un'intervista concessa a Twinfinite, gli sviluppatori di Sad Cat Studios ne hanno approfittato per discutere di Replaced e, soprattutto, citare le principali fonti d'ispirazione che hanno contribuito alla formazione di questo progetto.

Alcune sono decisamente palesi, mentre altre sono ben più sfumate, ma chiaramente visibili nel trailer presentato. Ecco la dichiarazione del co-fondatore dello studio, Igor Gritsay:

"Per quanto riguarda il sistema di combattimento, siamo stati fortemente ispirati dalla serie Batman. Ho finito tutti quei giochi e sono veramente perfetti, mi piace molto il combattimento all'interno di quei giochi. Abbiamo preso ispirazione da quella serie per il gameplay fluido e di come tutto sembri naturale. Questo è ciò che stavamo cercando di ottenere. Non stavamo cercando giochi 2D hardcore, come Hollow Knight o Salt e Sanctuary. Stavamo cercando un'esperienza più, non casuale, ma, sai, una sensazione fresca che devi padroneggiare, ma non devi piangere sangue e sudore mentre giochi. Dall'altro lato, abbiamo anche implementato un'esplorazione ispirata da giochi come Prince of Persia e la serie Uncharted. Parlando di estetica, le nostre ispirazioni iniziali erano orientate al cinema, come Blade Runner e 2049.".

Alle parole di Gritsay si è aggiunto Yura Zhdanovich, il game-director:

"Molti giochi cyberpunk o di fantascienza saranno ispirati da Blade Runner, ma nel nostro caso, il gameplay è stato in realtà ispirato molto dal film Upgrade, veramente interessante, soprattutto le sequenze di combattimento. L'ho visto una decina di volte e l'ho guardato spesso quando cercavamo ispirazione per mosse di combattimento o qualcosa del genere.".

Replaced sarà disponibile a partire dal 2022 su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, oltre che su Xbox Game Pass al day one.

Fonte: Twinfinite