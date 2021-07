Abandoned, Hasan Kahraman pubblica una nuova immagine e i fan trovano un altro richiamo a Hideo Kojima

Blue Box esiste per davvero? Abandoned è in realtà il remake di Silent Hill? Hasan Kahraman è in realtà Hideo Kojima?

Queste sono le domande che attanagliano i giocatori fin dall'annuncio del progetto horror in questione, nonostante le ripetute smentite del suo creatore.

In attesa della pubblicazione della famigerata app di Abandoned, nella quale potremo finalmente ammirare un trailer (si spera) meno criptico, Hasan ha aggiornato i propri profili social con una nuova fotografia, raffigurante una piccola isola.

Fin qui niente di strano, ma la sempre attenta community di Reddit è un passo avanti a tutti gli altri e, anche stavolta, sono riusciti a ricollegare un'azione di Haman a Hideo Kojima.

Qual è il nesso stavolta? A quanto pare, gli ideogrammi giapponesi per comporre "piccola isola", ovvero il soggetto della nuova immagine di Hasan, sono gli stessi che formano la parola "Kojima". Inoltre, pare che nell'arcipelago giapponese, nella regione dell'Hokkaido, esista proprio un'isola chiamata Kojima (sebbene non sia la stessa della foto).

Il colpo di grazia di questa nuova serie di speculazioni? L'isola della foto di Hasan possiede un'evidente collina. Collina in inglese è "Hill"...esatto, in qualche modo è stato possibile trovare un collegamento sia a Kojima che a Silent Hill.

Da una parte abbiamo Hasan che, nonostante neghi tutto, continua a seminare indizi sulla presunta vera identità sua e di Abandoned, dall'altra abbiamo una community che spreme eccessivamente le meningi per trovare degli indizi che, forse, non esistono nemmeno.

Quale sarà la verità? Lo scopriremo solo quando Abandoned si rivelerà nella sua bizzarra app per PlayStation 5, attesa il prossimo 10 agosto, ma disponibile in pre-load dal prossimo 29 luglio.

Fonte: Reddit