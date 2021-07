Battlefield 2042, un leak svela i contenuti sbloccabili in ogni stagione del gioco

Tom Henderson, uno dei più accurati e fidati leaker della serie Battlefield, ha recentemente condiviso una nuova informazione legata al prossimo capitolo della serie, Battlefield 2042.

Il nuovo leak riguarda le future Stagioni del titolo: esattamente come Call of Duty, anche Battlefield riceverà nuovi contenuti periodici, divisi in Season, della durata ipotetica di un paio di mesi.

A quanto pare, Henderson è riuscito a scoprire come saranno divisi i contenuti ottenibili in ogni stagione e cosa potremo sbloccare ogni volta.

Nello specifico, l'insider rivela che ogni Stagione di Battlefield 2042 avrà un nuovo specialista, due nuove mappe, due mappe Portal, un aggiornamento storia Hazard Zone, da sei a otto nuove armi, due o tre nuovi veicoli e un pass stagionale in 100 livelli.

Henderson ha inoltre aggiunto a questo leak una GIF di Adam Sandler che dice "For Free", ovvero, "Tutto gratuito", segno che forse non sarà necessario acquistare Battle Pass o DLC per ottenere questi contenuti, poiché le microtransazioni saranno legate agli elementi cosmetici.

Each #BATTLEFIELD2042 Season;



- 1 Specialist

- 2 New Maps

- 2 Portal Maps

- Hazard Zone Update (Story-driven)

- 6-8 New Weapons (for each mode)

- 2-3 New Vehicles (for each mode)

- 100 Season Tiers — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 22, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ovviamente, il fatto che Henderson abbia azzeccato diverse previsioni in passato, non significa che dobbiamo dare per assolute queste rivelazioni. Pertanto, vi invitiamo a considerarle un mero rumor fino alla conferma definitiva.

Nel caso fosse vero, sarebbe un'ottima offerta per gli utenti, i quali continuerebbero ad avere nuovo materiale con cui giocare, senza sborsare soldi extra.

Battlefield 2042 sarà giocabile in open beta a partire dal 6 settembre e fino all'11, ma chi è abbonato EA/Origin Access potrà giocare fin dal 4 settembre. Il lancio ufficiale sarà il 22 ottobre su PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: TheGamer