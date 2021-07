Final Fantasy X è ancora più magico grazie all'Unreal Engine e al Ray Tracing

Final Fantasy X festeggia nel 2021 il suo ventesimo anniversario, ben due decadi dalla sua release su PlayStation 2.

Per celebrare l'evento, il fan Toby Saunders ha realizzato un tributo incredibile: un breve video che mostra l'opera Squaresoft ricreato con Unreal Engine e ray tracing.

Ricreare il tutto è stata una bella impresa: per i modelli 3D di Final Fantasy X sono state prese delle mod di Skyrim, poi riadattate tramite Blender per donargli così la struttura necessaria per funzionare a dovere in Unreal.

Il tutto è stato poi realizzato in Unreal Engine e, con l'aiuto del ray tracing, abbiamo un risultato veramente fenomenale.

C'è veramente tutto, dai protagonisti del gioco agli ambienti più famosi, da Zanarkand alla Piana della Bonaccia e perfino la base Albhed nel deserto.

Ovviamente, non si tratta del trailer di un vero e proprio fan remake, ma un semplice omaggio ad un titolo tutt'ora amato dai fan che, in ogni caso, non disdegnerebbero un futuro trattamento alla Final Fantasy VII Remake.

Cosa ne pensate del lavoro di Toby? Un bel risultato, non credete anche voi?

Fonte: DSOGaming