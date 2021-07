Nintendo non accetterà più titoli eShop per 3DS e Wii U a partire da aprile 2022

Nonostante abbiamo una bella età sul groppone, Nintendo 3DS e Nintendo Wii U sono ancora console dove è possibile pubblicare giochi digitali. Un periodo che, a quanto pare, è destinato a chiudersi a breve.

Impact Game Station sostiene di aver ricevuto una mail, probabilmente da uno sviluppatore, nella quale Nintendo ufficializza lo stop degli upload sull'eShop dei giochi digitali per le due console.

La mail, firmata Nintendo of Europe, riporterebbe quanto segue:

"Con la presente desideriamo informarti che è stato deciso di interrompere l'accettazione delle iscrizioni per i nuovi titoli Nintendo 3DS / Wii U per il rilascio su eShop entro la fine dell'anno fiscale in corso (con effetto dal 1 aprile 2022). Questi nuovi titoli devono essere approvati entro 3 mesi dalla scadenza della presentazione. Gli eShop di Nintendo 3DS / Wii U rimarranno attivi e gli invii di patch verranno comunque elaborati fino a nuovo avviso. Tieni in considerazione queste scadenze nella pianificazione delle prossime versioni digitali di Nintendo 3DS e Wii U. Grazie mille per la comprensione e il supporto continuo sulle console Nintendo 3DS e Wii U negli ultimi anni.".

Considerando che Nintendo Switch è l'attuale focus della compagnia e che non abbiamo nuovi giochi retail per 3DS e Wii U da parecchio tempo, vedere le porte chiudersi anche per i titoli digitali non dovrebbe essere una sorpresa.

Fortunatamente, come si legge nella mail, benché a partire dal primo aprile 2022 non saranno più accettati nuovi titoli digitali, gli eShop delle due piattaforme resteranno attivi per acquisti e download.

Fonte: NintendoEverything