Post Trauma è un nuovo horror psicologico sulle orme di Silent Hill

Silent Hill è considerato da tempo una delle migliori serie horror psicologiche mai create nel mondo videoludico. Non è un caso che molti titoli horror moderni scelgano di tratte ispirazione da questa leggendaria serie di Konami.

Questo è il caso di The Medium, Deadly Premonition, The Evil Within e, da oggi, anche di Post Trauma, un nuovo titolo indipendente attualmente in sviluppo.

Lo sviluppatore occupato nella realizzazione del progetto ha annunciato il titolo su Twitter, sostenendo inoltre di aver abbandonato il suo lavoro per rincorrere questo sogno. Viene anche annunciata la pubblicazione di una demo, sebbene non sia stata svelata alcuna data.

Dal materiale diffuso, presente sul canale Twitter di Post Trauma, apprendiamo che si tratta di un horror psicologico old-school, ispirato specificatamente a Silent Hill 4 e con telecamere fisse, come andava di moda nei capitoli originali della saga Konami.

Gli screenshot del gioco preannunciano l'esplorazione di ambienti tetri e claustrofobici, mostri che invocheranno terrore e raccapriccio e possibili puzzle da risolvere.

Hello Twitter,



Last month I quit my job to work on #PostTrauma, a Silent Hill 4 inspired horror game with fixed camera angles and some sections in first person.



A demo will be coming out soon, every RT is very welcome and helps me to reach more people.



Thank you! pic.twitter.com/YqBIk33ecy — Post Trauma (@PostTraumaGame) July 23, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il potenziale c'è, anche per essere una nuova produzione, quindi non vediamo l'ora di scoprirne di più.

Post Trauma non ha ancora una data d'uscita o delle piattaforme di riferimento, ma è già stata confermata una demo giocabile in futuro.

Fonte: GaneRant