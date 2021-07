Assassin's Creed Valhalla: svelate dimensioni e possibile data di uscita del DLC 'L'Assedio di Parigi'

Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi, la seconda espansione del gioco, potrebbe arrivare il 5 agosto. Ubisoft non lo ha ancora confermato ufficialmente, ma secondo quanto riportato dall'account Twitter PlayStation Game Size, questa potrebbe essere la data di uscita ufficiale.

L'account ha inoltre rivelato quali saranno le dimensioni del nuovo contenuto, ovvero poco più di 10 GB. Per adesso le dimensioni condivise riguardano PlayStation 5, ma probabilmente questo numero non dovrebbe variare poi molto tra le altre piattaforme. L'Assedio di Parigi è il secondo DLC dell'ultimo titolo di Assassin's Creed. Secondo il sito ufficiale, i giocatori "si infiltreranno nella città fortificata di Parigi, scopriranno i segreti dei nemici e formeranno alleanze strategiche per salvaguardare il futuro del loro clan". Segue il primo DLC, L'Ira dei Druidi, lanciato il 13 maggio di quest'anno.

Vale la pena notare che per adesso la data di uscita non è ufficiale, pertanto non ci resta che attendere notizie da Ubisoft. Se effettivamente il DLC verrà lanciato il 5 agosto, la società dovrebbe informare i giocatori a breve. Rimanete quindi sintonizzati con noi per ulteriori informazioni a riguardo.

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Twitter