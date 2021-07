Assassin's Creed Valhalla data di uscita del DLC L'Assedio di Parigi e tutti i dettagli della patch 1.3.0

A poche ore dalle ultime voci sull'uscita de L'Assedio di Parigi, nuovo DLC di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft annuncia non solo l'arrivo domani della patch 1.3.0, ma anche la data di uscita ufficiale del nuovo contenuto. L'Assedio di Parigi arriverà il 12 agosto e per l'occasione il gioco si sta per aggiornare introducendo inoltre interessanti novità.

L'aggiornamento includerà il Sigrblot Festival, un evento a tempo limitato che va dal 29 luglio al 19 agosto. I giocatori potranno sbloccare ricompense esclusive, tra cui una spada a una mano, partecipando ad attività e missioni. Per prendere parte al Sigrblot Festival, i giocatori devono raggiungere l'Inghilterra e completare uno dei primi due archi narrativi (Grantebridgescire o Ledecestrescire) ed essere almeno di Livello 2 di Insediamento.

Include anche un aggiornamento dell'albero delle abilità, nuove abilità e una serie di miglioramenti e correzioni di bug. Non solo, ma verrà implementato anche lo scaling dei livelli. La feature permetterà ai giocatori di gestire in piena libertà i livelli dei nemici, offrendo così delle sfide sempre adatte all'occasione.

Le novità sono tante: a questo link potete visionare le note complete della patch.

Fonte: Ubisoft