Dead Space Remake sarà sviluppato da un team composto da veterani di Ubisoft e BioWare

EA ha recentemente annunciato un remake di Dead Space, con EA Motive che guiderà lo sviluppo del progetto.

Il remake è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo in questo momento, il che significa che c'è molto che ancora non sappiamo, ma almeno abbiamo un'idea di chi farà parte del team che riporterà in vita l'amato survival horror, grazie a un'analisi fatta da VGC.

Per cominciare, molti degli sviluppatori di EA Motive stanno ovviamente lavorando al remake, dopo aver terminato il lavoro su Star Wars: Squadrons dell'anno scorso, tra cui la development manager Alma Talbot, il senior environment artist Xavier Perreault e il senior lighting artist Mathieu Tétrault. È interessante notare che c'è almeno un ex sviluppatore di Dead Space che sta lavorando al remake, l'art director Mike Yazijian, che ha lavorato su Dead Space 2 (e anche su Batman: Arkham Origins e Star Wars: Squadrons di Motive).

Anche diversi ex sviluppatori Ubisoft fanno parte del team di Dead Space. Il direttore creativo Roman Campos-Oriola, ad esempio, è stato il direttore creativo di For Honor e anche il lead designer di giochi come Ghost Recon: Future Soldier e Red Steel e il suo sequel. Poi c'è il produttore senior Philippe Ducharme, che, in Ubisoft, ha lavorato su Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Unity, Far Cry 5 e Watch Dogs: Legion. Anche la UX designer Jessica Maher e i senior technical designer Daphney Alarie e Shadi Mallak hanno lavorato ai giochi di Assassin's Creed durante i loro periodi in Ubisoft.

Nel frattempo, anche diversi ex sviluppatori di BioWare stanno lavorando al remake di Dead Space, come il lead level designer Gary Stewart (che ha lavorato alla serie Mass Effect), il senior 3D environment artist Alexis Dumas (che ha lavorato a Mass Effect: Andromeda e Star Wars: Battlefront 2 e Squadrons presso Motive) e il gameplay tech lead Pierre-Vincent Bélisle (che ha lavorato a Mass Effect: Andromeda e si è unito a EA Motive verso la fine dello sviluppo di Star Wars: Squadrons).

Altri nomi importanti nel team di sviluppo includono il senior gameplay animator Stephen Yu (che ha lavorato a Batman: Arkham Knight e Sleeping Dogs), il senior technical artist Robin Bonhoure (con Ubisoft fino a febbraio dello scorso anno) e il senior VFX artist Maximilien Faubert (che ha lavorato a Shadow of the Tomb Raider a Eidos Montreal).

Dead Space è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC. Al momento non ha una data di uscita.

