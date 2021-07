Death's Door, lo splendido action adventure di Devolver Digital ha venduto 100.000 copie in una sola settimana

L'ultima uscita di Acid Nerve, Death's Door, ha raggiunto i 100.000 giocatori dopo solo una settimana dall'uscita: "Grazie mille per il supporto e l'amore per il nostro piccolo corvo" si legge in un tweet.

Si tratta del secondo gioco in assoluto di Acid Nerve con il primo Titan Souls che è stato lanciato nell'aprile 2015. Ha anche ottenuto ottime recensioni nelle varie testate giornalistiche (qui potete trovare la nostra recensione). Insomma, è un traguardo eccezionale per lo studio di sviluppo che ha celebrato la lieta novella attraverso Twitter.

"Mietere le anime dei defunti, giorno dopo giorno, potrebbe sembrare monotono, ma per un Corvo è un lavoro decente. Le cose iniziano però a movimentarsi quando l'anima che dovresti raccogliere viene rubata, e tu sei costretto a inseguire il disperato ladro in un regno in cui la morte non esiste, popolato da avide creature assetate di potere che vivono ben oltre le aspettative" si legge nella descrizione del gioco.

Over 100,000 players have stepped through Death?s Door in the first week!



Thank you so much for the support and love for our little crow. pic.twitter.com/6Pi6Py5ZUN — ACIDNERVE / DEATH'S DOOR (@acidnerve) July 26, 2021

Death's Door è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Twitter