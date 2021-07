Forza Horizon 5 sfreccia in un video gameplay che mostra una gara e l'incredibile varietà dei biomi

I fan in attesa del prossimo capitolo della famosa serie di Playground Games possono ora godersi il quarto episodio della stream series dedicata a Forza Horizon 5, che mostra i muscoli del motore grafico e non solo.

In questa puntata, il team ha svelato interessanti novità sui diversi biomi (in tutto saranno 11) che potremo trovare nel mondo di gioco e che, grazie al gradito ritorno delle stagioni viste nel quarto capitolo, promettono di offrire una varietà invidiabile alle nostre scorribande. Dalle paludi, insidiose e piene di ostacoli, passando per giungle umide e lussureggianti, potremo sfrecciare a tutta velocità alla volta del punto più alto mai raggiunto in un titolo della serie: un imponente e maestoso vulcano, visibile da ogni punto della mappa, che regna incontrastato su ogni altro bioma.

Ogni fotogramma evidenzia la grande cura per i dettagli che il dev team ha avuto nel programmare il gioco, mettendo in scena uno spettacolo raramente visto prima in un open world automobilistico, con una mole poligonale notevole ed un realismo visivo esaltante, frutto di una grande perizia tecnica e di una ricerca artistica efficace ed ispirata.

Mentre rimaniamo in attesa di scoprire quali siano gli altri biomi disponibili al lancio, ricordiamo che il titolo sarà disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC, oltre che su Xbox Game Pass e Xbox Cloud Gaming il 9 novembre di quest'anno.

Siete pronti a sfrecciare verso l'orizzonte?

Fonte: Windows Central