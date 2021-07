God of War diventa un enorme tatuaggio di un fan che sorprende anche il director Cory Barlog

I giocatori sono in trepidante attesa di vedere qualcosa del prossimo God of War Ragnarok ma, nel frattempo, qualcuno ha pensato di tatuarsi una vera e propria opera d'arte a tema God of War.

Un fan dell'amata serie, noto su Reddit come Mitniftus, si è tatuato entrambe le gambe con un meraviglioso disegno che ha attirato anche l'attenzione del director Cory Barlog.

Il fan ha spiegato che sono stati necessari circa due anni per completare il lavoro, a causa della complessità del disegno e dell'enorme dimensione.

Nel tatuaggio possiamo vedere i protagonisti e le ambientazioni di God of War, realizzate da Evan Olin del Powerline Tattoo di Cranston, situato a Rhode Island.

Come già detto, il tatuaggio ha catturato l'attenzione di Cory Barlog che ha pubblicato un tweet con tanto di complimenti.

oh my god!!!???



beautiful work!?? https://t.co/PKRSCRa2k1 — cory balrog ? (@corybarlog) July 23, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nel frattempo, i fan in attesa di God of War Ragnarok dovranno essere pazienti, poiché l'attesissimo sequel per PS5 e PS4 dovrebbe arrivare nel 2022.

Fonte: Twitter.