Olimpiadi di Tokyo: il Doodle di Google ha addirittura i suoi speedrunner

Durante l'apertura dei giochi olimpici di Tokyo del 2020, Google ha aggiornato il suo logo per celebrare l'occasione. Tuttavia, ciò che molti non si aspettavano era quanto lavoro è stato impiegato in questo Doodle, in quanto non si tratta solo del solito aggiornamento del logo, ma di un gioco di ruolo a tutti gli effetti, insieme ad alcuni filmati ispirati in stile anime.

Il gioco è ancora disponibile sulla home page di Google e vede i giocatori assumere il controllo di Lucky the Cat. Nei panni di Lucky, i giocatori dovranno parlare con altri personaggi, affrontando una serie di minigiochi ispirati proprio alle discipline olimpioniche. Ma ovviamente, come con il lancio di qualsiasi gioco, la community di speedrunning si sta attualmente confrontando in modo da ottenere il tempo più veloce in alcuni minigiochi.

Ora ad esempio abbiamo un record mondiale di 11 secondi per quanto riguarda il gioco di arrampicata. Questo record è stato registrato da tre speedrunner: ExaminationMassive95, stratpat1964 e dishadow99.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non solo, ma ora il Doodle di Google ha persino la sua pagina sul sito speedrun.

Fonte: Rock Paper Shotgun