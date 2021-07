GTA V dopo pochi mesi sta per lasciare nuovamente Xbox Game Pass

Il popolarissimo GTA V è entrato a far parte una prima volta all'interno di Xbox Game Pass lo scorso anno, ma pochi mesi dopo è stato rimosso. Ciò sta accadendo ancora una volta: il titolo di Rockstar Games è stato introdotto all'interno del servizio in abbonamento di Microsoft lo scorso aprile, il che significa che fa parte attualmente della libreria di giochi da poco meno di tre mesi e sembra che verrà rimosso a fine luglio o nelle prime settimane di agosto.

Come abbiamo detto, GTA V è stato introdotto due volte, mentre Red Dead Redemption 2, un altro gioco di Rockstar Games, solo una volta. La società quindi ha in cantiere di reintrodurre di nuovo questo titolo per gli abbonati a Xbox Game Pass? Non ci resta che attendere e vedere.

Sfortunatamente l'app di Xbox per adesso non dice la data esatta in cui il gioco verrà rimosso: anche se i giochi di solito rimangono altre due settimane prima di essere tolti dall'abbonamento è possibile che verrà rimosso all'inizio di agosto, magari proprio il 1°.

Ad ogni modo, anche The Touryst, Undermine e It Lurks Below verranno tolti dal servizio in concomitanza con GTA V.

