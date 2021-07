Hot Wheels Unleashed sfreccia a tutta velocità in un nuovo trailer

Gli sviluppatori italiani Milestone hanno presentato un nuovo trailer per il gioco di corse arcade Hot Wheels Unleashed. Il nuovo video mostra un po' delle auto che saranno disponibili all'interno del gioco, oltre ad alcuni spezzoni di tracciati e i rischi a cui andranno incontro i giocatori durante le frenetiche gare.

Con Hot Wheels Unleashed, Milestone ha annunciato un altro gioco di corse su licenza. Il nuovo titolo ha lo scopo di dare ai giocatori l'opportunità di portare i loro percorsi da sogno nella vita virtuale. Ovviamente è incluso un editor di percorsi completo, in cui i creativi possono esprimersi e creare i propri percorsi. Le creazioni in seguito possono essere salvate, caricate e condivise con gli altri giocatori.

"Dimostrate le vostre abilità correndo in gare pazzesche e preparatevi al puro divertimento! Sgommate, ricaricate il boost e lanciatevi in spettacolari giri della morte: ma attenti, se sarete troppo lenti la gravità farà il suo lavoro. Più grande è la sfida, maggiore è la gloria. Gareggiate fianco a fianco ai tuoi amici in modalità schermo condiviso per 2 giocatori o affrontate fino a 12 sfidanti online" si legge nella descrizione. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questo nuovo trailer.

Hot Wheels Unleashed uscirà il 30 settembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

