Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X giocato in diretta alle 14!

Manca pochissimo all'uscita di Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X/S.

Il titolo di Asobo Studio, infatti, sarà disponibile da domani, 27 luglio, sulle console di Microsoft.

In attesa di queste poche ore che ci separano dal gioco, vi abbiamo già offerto la nostra recensione della versione Xbox Series X e, come conferma il nostro Gianluca Musso, possiamo ritenere Microsoft Flight Simulator "il primo, vero videogioco next-gen per Xbox Series X/S".

Ma non è finita qui! Perché tra poco, alle 14, giocheremo in diretta con il titolo di Asobo, sempre in compagnia di Gianluca Musso!

Per seguire la diretta dedicata a Microsoft Flight Simulator, basterà collegarsi al nostro canale Twitch ufficiale.

