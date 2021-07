Mortal Kombat 11 ha venduto più di 12 milioni di copie

Mortal Kombat si sta avvicinando rapidamente al 30° anniversario dell'uscita del suo primissimo gioco. Lo stesso Ed Boon ha recentemente affermato di non riuscire a credere che quello che era iniziato come un umile gioco di combattimento si sia trasformato in un franchise che abbraccia più media. 11 giochi, tre film e tutta una serie di altre cose che hanno avuto origine da quel primissimo gioco.

I videogiochi rimangono il cuore e l'anima di Mortal Kombat, ovviamente, e un recente aggiornamento delle vendite ha rivelato che i giocatori sono tutt'altro che stanchi del picchiaduro. WB Games ha rivelato che Mortal Kombat 11, l'ultima aggiunta alla serie, ha venduto più di 12 milioni di copie, mentre in totale, il franchise dalla sua nascita ha venduto un totale di 73 milioni di copie.

Il franchise di combattimento ha indubbiamente avuto un grande successo in questi anni e ora WB Games e NetherRealm stanno raccogliendo i frutti. Questo è tutto per Mortal Kombat 11, però. Il gioco ha ricevuto tutti i DLC possibili e lo studio responsabile ora passerà al suo prossimo grande progetto. Quale sarà esattamente questo nuovo progetto rimane un mistero.

Mortal Kombat 11 è attualmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.

Fonte: Comic Book