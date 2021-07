New World 'distruggerebbe' le schede Nvidia GeForce RTX 3090 ma anche altri modelli di GPU

I giocatori del nuovo New World di Amazon continuano a segnalare problemi che causerebbero la "rottura" delle schede Nvidia GeForce RTX 3090 ma, a quanto pare, questo problema riguarderebbe anche altri modelli di GPU.

Inizialmente, sembrava che il problema fosse legato solamente ai prodotti EVGA, ma sembra che altre schede siano state "distrutte" dall'MMO.

In seguito alle prime segnalazioni, è arrivata la risposta di Amazon, che ha puntato il dito contro "impostazioni driver e limitatori di frame rate".

Ora, è lo YouTuber JayzTwoCents che è andato più a fondo nella questione, raccogliendo testimonianze di giocatori che confermano la rottura di più modelli di GPU.

I've now had the following GPU owners express they have had shut downs and failures with New World...

RX590

6800

6800XT

6900XT

3080Ti

3090

So once again, the issue definitely is with SOMETHING in the way the game New World is rendering. This ISNT a 3090'exclusive issue! PERIOD!! — JayzTwoCents (@JayzTwoCents) July 22, 2021

Mentre i dubbi su un gioco che possa "distruggere" GPU continuano, EVGA sta sostituendo i prodotti danneggiati ma ancora non è chiaro se il problema sia legato a un difetto di fabbricazione di queste schede.

Fonte: Wccftech.