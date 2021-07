New World spopola su Steam! L'MMO di Amazon è il più venduto

New World, il nuovo MMO di Amazon, è da poco disponibile al pre-order e su Steam è diventato subito il gioco più venduto della piattaforma.

Il titolo sta letteralmente spopolando e occupa le prime due posizioni della classifica Steam con le sue due edizioni.

Stando ai dati condivisi dal noto analista Daniel Ahmad, l'edizione standard di New World è prima in classifica, seguita al secondo posto dalla Deluxe Edition.

Molto probabilmente, i giocatori si sono convinti in seguito ai beta test, poiché le due edizioni in pre-order hanno scalato la classifica dalle ultime posizioni della top 10.

Dando un'occhiata alla classifica condivisa dall'analista, il podio è chiuso da Rimworld: Ideology (DLC). Il nuovo F1 2021 è ancora in quarta posizione, mentre Days Gone è rientrato tra i migliori 10.

Steam Top Sellers - Week ending July 25

Ordered by $ sales:



1. New World (Pre-Order)

2. New World Deluxe (Pre-Order)

3. Rimworld: Ideology (DLC)

4. F1 2021

5. Valve Index VR Kit

6. GTA V

7. Red Dead Redemption 2

8. Monster Hunter Stories 2

9. Death's Door

10. Days Gone pic.twitter.com/QRiq2ksLWC — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 25, 2021

"Scopri un emozionante MMO open-world ricco di pericoli e opportunità in cui dovrai vestire i panni di un avventuriero naufragato sull'isola soprannaturale di Aeternum in cerca di un nuovo destino", si legge nella descrizione ufficiale di New World.

"Ti aspettano infinite opportunità di combattimento, raccolta e produzione di risorse tra la natura selvaggia e le rovine dell'isola. Sfrutta i poteri soprannaturali o imbraccia armi letali in un sistema di combattimento senza classi in tempo reale e combatti da solo o con un gruppo ristretto di alleati, oppure in eserciti di massa nelle battaglie PvE e PvP. La scelta è tua".

