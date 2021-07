PlayStation Home il grande ritorno su PS5?

Sony ha rinnovato ancora una volta il marchio per il suo spazio social dell'era PS3, PlayStation Home.

La registrazione - che secondo quanto riferito è stata presentata il 21 luglio 2021, secondo un Redditor che sta tenendo d'occhio la situazione - garantisce il marchio europeo fino al 1 ottobre 2028. Sebbene poco altro sia disponibile sulla pagina web della domanda di marchio, è ancora registrato come "prodotti e servizi" e classificato come "software di giochi per computer".

Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali in alcun modo che Sony stia cercando di rilanciare Home - o una versione diversa - è la terza voce di questo tipo ad essere emersa in altrettanti mesi, portando alcuni a pensare che potrebbe avere qualcosa a che fare con "un ritorno su PSVR 2" (via Comic Book) che si adatterebbe perfettamente a eventi sociali su larga scala, come quelli che abbiamo visto in Fortnite. Aggiungete la compatibilità con la realtà virtuale e potrebbe essere davvero uno sviluppo molto interessante.

PlayStation Home era un social hub virtuale in cui i giocatori potevano chattare, incontrarsi e decorare i loro appartamenti individuali, un po' come Second Life e The Sims, ma completamente incentrato su Sony.

Quando PlayStation Home ha chiuso definitivamente il 31 marzo 2015, Sony, come molte altre aziende, ha continuato a rinnovare i suoi marchi per "proteggerlo" ma una raffica di recenti azioni dietro le quinte suggerisce che questo potrebbe essere più di semplice "burocrazia".

Fonte: Eurogamer.net.