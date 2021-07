PlayStation mette in palio un abbonamento a PS Plus annuale con il contest 'PS Plus of the Day'

Prosegue fino al 15 agosto PS Plus of the Day, il concorso promosso da Sony Interactive Entertainment Italia e dedicato a tutti gli iscritti a PS Plus che potranno provare ad aggiudicarsi un abbonamento annuale al servizio. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa nella sua interezza.

L'attività è stata pensata per celebrare la passione dei giocatori per PS Plus e per i titoli che, ogni mese, ne compongono il catalogo. A luglio, ad esempio, è possibile, senza costi aggiuntivi, immergersi in una storia piena di pathos come quella di A Plague Tale: Innocence, affrontare le innumerevoli sfide di Call of Duty Black Ops 4, affrontare in combattimento il proprio avversario in WWE 2K Battlegrounds o fronteggiare altri player negli accesi scontri di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. E altre sorprese vi attendono per il mese di agosto.

Il contest PS Plus of the Day prevede due fasi, a luglio e ad agosto, e per partecipare occorre:

Scaricare almeno uno dei giochi mensili inclusi nell'abbonamento PS Plus. E' possibile partecipare una volta a luglio e una volta ad agosto, con i nuovi titoli mensili che saranno annunciati;

Portare a termine delle sfide in-game comunicate sulla landing page dedicata al contest https://www.playstationboard.it/psplusoftheday e tramite i canali social PlayStation Italia;

Scattare una foto allo schermo col proprio smartphone che testimoni il raggiungimento dell'obiettivo, avendo cura di inquadrare anche il proprio controller; pubblicare la foto sul proprio profilo pubblico Instagram, inserendo nella descrizione: @playstationit, @partecipoeautorizzo e #psplusoftheday.

Al termine dell'attività, per festeggiare i traguardi raggiunti dalla community, verrà pubblicato sui canali PlayStation uno speciale wallpaper con alcune delle foto protagoniste del contest.