Rainbow Six Siege 2 si farà prima o poi? Ubisoft risponde e spiega i propri motivi

Data l'ampia spinta di Ubisoft verso un minor numero di lanci indipendenti, verso servizi più a lungo termine e vista la direzione che Rainbow Six Siege ha perseguito sin dal suo lancio nel 2015, non dovrebbe sorprendere che Rainbow Six Siege 2 non sia nei piani del publisher. Ma come parte di una sessione di domande e risposte online con i fan, gli sviluppatori dietro il gioco hanno analizzato i motivi esatti per cui il titolo non avrà un sequel a breve.

"Siege è un gioco in evoluzione", ha detto il direttore creativo Leroy Athanassoff. "Il Siege del futuro sarà radicalmente diverso dal Siege di oggi, al punto che potremmo chiamarlo Siege 2. Tuttavia, come team, crediamo fermamente di poter apportare questi cambiamenti in modo incrementale, all'interno dell'attuale struttura di Siege."

"Siege 2 significherebbe un nuovo gioco, un nuovo ambiente, probabilmente un nuovo inventario e forse un nuovo team di sviluppo. Non riteniamo che questo sia necessario per la community. Teniamo al vostro investimento nel gioco, non vogliamo passare a uno nuovo".

Quindi, in che modo gli sviluppatori riusciranno a mantenere moderna la tecnologia del gioco in modo che non debbano spostarla su una nuova piattaforma? La risposta è Operation Health, che ha permesso di sviluppare sia i contenuti che i cambiamenti tecnologici in parallelo.

"Grazie a questi investimenti, negli anni successivi a Operation Health siamo stati in grado di apportare enormi cambiamenti tecnici e strutturali dietro le quinte, per consentire funzionalità e contenuti più avanzati".

Per ora, potete aspettare la data di lancio di Rainbow Six Extraction se volete un gioco tutto nuovo che segua le orme di Siege.

Fonte: PCGamesN.