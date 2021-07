Red Dead Online è invaso da strani cavalli fuori controllo!

L'ultimo aggiornamento di Red Dead Online, Blood Money, ha aggiunto alcune nuove missioni e piccole funzionalità al gioco. Sembra anche, però, che abbia "rotto" qualcosa...

Ora, ogni volta che i giocatori accedono al gioco, incontrano casualmente cavalli morti o vivi che si aggirano per la mappa causando il caos.

Il 13 luglio, Rockstar ha pubblicato l'ultimo aggiornamento per Red Dead Online. È stato un piccolo update che ha aggiunto alcune nuove missioni e un nuovo Outlaw Pass per salire di livello. Niente di troppo eccitante. Ma subito dopo la pubblicazione, i giocatori hanno iniziato a notare alcuni strani cavalli intorno alla grande mappa.

Molti di questi cavalli sembravano essere di proprietà di giocatori poiché sono state notate belle selle e accessori. Eppure il loro proprietario non si trovava da nessuna parte. A volte questi cavalli si presentano morti in luoghi casuali. Altre volte si vedono in piedi, sempre in attesa e a guardare. I più strani e divertenti sono cavalli casuali che corrono sulla mappa, apparentemente senza destinazione. Questi cavalli si sono persino scontrati con i giocatori, facendoli volare in aria.

Come accennato in precedenza, questi cavalli sembrano essere di proprietà dei giocatori e talvolta la gente trova cloni dei propri cavalli nel mezzo del grande mondo aperto del gioco. Spesso questi cavalli casuali non possono essere utilizzati in alcun modo.

Ma da dove vengono questi cavalli fuori controllo e clonati? Bene, alcune teorie si sono diffuse su Reddit e Twitter, molte delle quali puntano a un bug che coinvolge le stalle di gioco. Quando entrate nella stalla, a volte potete vedere il vostro cavallo correre fuori dalla stalla durante il filmato. Altri pensano che alcuni di questi cavalli vengano lasciati indietro quando i giocatori si disconnettono.

Non è la prima volta che Rockstar introduce qualche problema con gli aggiornamenti. Nel 2017, lo studio ha aggiornato GTA Online e tutti i commessi dei minimarket erano scomparsi. Nel 2020, Rockstar ha aggiornato Red Dead Online e i giocatori hanno riferito che i loro cavalli erano molto meno intelligenti del solito.

Come in precedenza, è molto probabile che questi cavalli casuali e selvaggi verranno presto fixati.

