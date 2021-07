Shadow of the Tomb Raider su PS5 con 4K e 60 fps è un gioco nettamente migliorato

Come vi abbiamo riportato questo fine settimana, Shadow of the Tomb Raider ha ricevuto a sorpresa una nuova patch per PlayStation 5 che ha migliorato sia la risoluzione del gioco che cambiando il limite di frame rate.

La patch 2.01 che è stata recentemente lanciata, ha introdotto il supporto per la risoluzione in 4K sulla console di nuova generazione di Sony. Oltre a questo, l'aggiornamento ha portato il frame rate totale a 60 FPS anziché 30 FPS come la versione precedente. Ma come gira il gioco con questa nuova patch? Un video confronto del canale YouTube VG Tech ci viene in aiuto.

Il nuovo video mostra infatti che, sebbene ci siano ancora alcuni cali di FPS nella modalità ad alta risoluzione del gioco, si tratta di cali minori, con un frame rate abbastanza stabile in una risoluzione in 4K. A parte questo nuovo aggiornamento tuttavia, su Xbox Store, Shadow of the Tomb Raider ora esibisce l'etichetta che lo identifica come titolo "Ottimizzato per Xbox Series X/S".

Shadow of the Tomb Raider è attualmente disponibile su PC e console.

Fonte: Wccftech