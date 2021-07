Steam Deck il primo 'test' sulla potenza! Uno YouTuber assembla un PC con specifiche simili

In seguito al recente annuncio di Steam Deck, i fan si stanno chiedendo quale sia la reale potenza del nuovo dispositivo portatile di Valve e, forse, un video di uno YouTuber potrebbe rispondere a questa domanda.

Il canale YouTube Eta Prime ha da poco pubblicato un video in cui mostra l'assemblaggio di un PC con specifiche simili a quelle di Deck e alimentato da APU AMD con CPU Zen 2 e grafica RDNA 2.

Nel filmato, visibile più in basso, il canale ha condotto test su giochi come DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, Skyrim, GTA 5 e altri, passando prima per l'"underclocking" e l'ottimizzazione della RAM, per rendere le specifiche più confrontabili.

Stando ai test, un PC da gaming con caratteristiche tecniche simili può far girare questi titoli a 720p e 30FPS, ovvero il framerate di partenza indicato proprio da Valve. Tuttavia, secondo lo YouTuber, intervenendo sui parametri grafici e abbassandoli, i giochi sarebbero in grado di girare a 60FPS e oltre.

Ci sono, però, alcuni dubbi e si concentrano soprattutto sui 15 watt di energia necessari per alimentare Deck. A quanto pare, l'APU del dispositivo sarebbe in grado di raggiungere queste frequenze solo alcune volte, a causa del dispendio energetico e del calore emesso.

Da notare, però, che Deck potrà contare su un "boost prestazionale" grazie ai 16GB di memoria RAM LPDDR5.

Steam Deck sarà disponibile entro la fine dell'anno.

Fonte: YouTube.